Як пише Politeka.net, Злата Огневич - успішна українська співачка, яка займала третє місце на "Євробаченні". Після цього зірка брала участь в шоу" Маска", де була в образі Сонця, а в минулому році вирішила спробувати знайти свою любов на проекті"Холостячка". Зірка там вибрала переможцем Андрія Задворного, але пара дуже швидко після проекту розійшлася. Не забуває Злата і про Instagram, де цього разу поділилася сторіс, розповівши про ностальгію.

"Сьогодні приїхала в Одесу і знаєте що? У мене це місто асоціюється виключно з"Холостячкою". Така ностальгія, згадувала наші побачення, романтику, всю цю красу і мені здається, що все це якась нереальність. Якось було не зі мною. Ви переглядаєте "Холостячку"? Цікаво", - сказала Огневич.

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