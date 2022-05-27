Відома українська ведуча і тренер шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями у своєму мікроблозі в Instagram. Так, цього разу красуня виклала на своїй сторінці красиве фото в синьо-жовтому образі, з макіяжем і укладанням. А в підписі до нього поділилася з жінками корисними порадами, Як уберегти здоров'я під час війни і стресу.

"Як зберегти жіноче здоров'я під час війни. Жінки дуже сильні. Ми всі з вами знаємо, що в емоційному стані ми можемо з вами бути не менш стійкими, ніж чоловіки. Але наше здоров'я не завжди може витримувати той же стрес, що і наш мозок. Останні два місяці у багатьох жінок не залишається часу і ресурсів, щоб випити достатню кількість води і нормально виспатися. Відсутність режиму дня і нестача вітамінів і мікроелементів разом з гострим стресом починають руйнувати наш організм зсередини, в першу чергу прямо впливають на репродуктивну систему", - пише Боржемська.

Потім вона перерахувала проблеми з жіночим здоров'ям, які можуть виникати в результаті стресу. Крім того, Марина дала рекомендації, як жінкам уберегти себе і мінімізувати наслідки від постійного стресу. І ще порадила проконсультуватися з лікарями.

"Лікарі рекомендують жінкам берегти себе, піклуватися про власне здоров'я і намагатися поступово знижувати рівень стресу. Тримаємося, дорогі жінки", - підсумувала Боржемська.

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