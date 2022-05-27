Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і зірка проектів "Холостяк" і "Холостячка". Зірка активно веде сторінку в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Решетник вирішив розповісти про новий проект, який буде запущений на українському телебаченні.

"Вже завтра прем'єра мого нового проекту!

"Як ти? З Григорієм Решетником", - написав Григорій.

Фанати подивилися ролик майже 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Чекаю", " чекаємо звичайно! Нове завжди добре. А Холостяк коли чекати?", "Вітаємо з прем'єрою", " чекаємо з нетерпінням!", "З нетерпінням чекаю прем'єри", " вже з нетерпінням чекаю. Думаю, що буде дуже цікаво", " бажаю вам удачі, терпіння і ще раз терпіння і завжди підтримуйте один одного, щастя і любові вам. Від щирого серця і з любов'ю до вас".

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