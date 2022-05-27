Це людина, яка дійсно намагається показати свою позицію і вибачається за останні роки виступів на території країни-окупанта.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська реперша Alyona Alyona розповіла в програмі "Зірковий шлях", хто з артистів, які виступали в росії, "відмив" репутацію, яка була зіпсована після виступів в країні рашистів.

Зокрема реперша Alyona Alyona назвала популярного виконавця Макса Барських, який заборонив будь-яке використання своєї музики в рф і вступив до лав ЗСУ.

"Приємно здивував Макс Барських. Це артист, який показав "справжні яйця". Протягом усіх цих років, їздячи в росію і виступаючи, він зробив найрадикальніший вчинок. Він закрив все, заборонив використання пісень у кіно, хоча заздалегідь домовлялися за контрактами. Він просто заборонив свою музику там і почав щось робити для українців, пішов служити", - зізналася знаменитість.

Також Alyona Alyona додала, що для неї Макс Барських - це людина, яка дійсно намагається показати свою позицію і вибачається за останні роки виступів на території країни-окупанта. Зірка додала, що Барських відмиває свою репутацію, але це вчинок справжнього чоловіка.

Нагадаємо, Alyona Alyona кардинально змінила імідж, показавши результат.

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