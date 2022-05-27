Як пише Politeka.net, Анна Саліванчук - відома українська актриса театру і кіно. Зірка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, якому народила двох дітей. Не забуває Саліванчук і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу зірка поділилася кадрами в спортивному костюмі, хвалячись ідеальною фігурою.
"Мій ранок починається зі спорту. Ось така я спортивна леді. Всім бажаю того ж самого, бо я два з половиною місяці лінувалася щось робити, не було ніякої сили, а зараз змушую майже кожен день",-сказала Саліванчук.
А до цього Анна показувала, як дитина їсть макарони. На кадрах він їх тримав просто в руках.
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"Щоб ви розуміли, макарошки по всій квартирі", - написала на кадрах Саліванчук.
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