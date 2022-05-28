Популярна українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина, яка зараз разом з сином живе за кордоном, часто ділиться з шанувальниками своїми думками і кадрами в Instagram. Так, нещодавно актриса розповіла фанатам, що повернулася до спорту, а тепер показала одну зі своїх тренувань.

У ролику Ксенія відображена в просторій кімнаті, вона активно займається зі своїм тренером по відеозв'язку, і використовуючи спортивний інвентар. І все це під запальну музику. Виглядає красуня дуже бадьоро, а її стрункій фігурі можна тільки позаздрити.

У підписі до публікації Мішина розповіла про свій емоційний стан, і пояснила, як спорт впливає на її життя.

"З кожним роком свого життя я все більше розумію, що точно знаю тільки дві речі: Стабільність – це жорстока ілюзія, а друге – все що у мене є – це тільки я. єдине, що я можу контролювати і на що я можу впливати – мій стан. Але як виявилося, є і хороша новина, чим краще мій стан, тим простіше проживати життя, в якій стабільність тільки ілюзія. Останні три місяці показали, що втратити все одночасно дуже просто. Навіть якщо ти "хороший" людина, яка і мухи не образив, ти все одно ніколи не знаєш, що може статися завтра, через годину і навіть через секунду. І якщо все, що у нас це ця секунда, я вибираю бути в ній щасливою", - написала Ксенія.

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