Популярна українська актриса і головна героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина вирушила закордон на зйомки нового серіалу ще до вторгнення рф в нашу країну. Разом з сином Мішина залишається за контрактом в іншій країні, при цьому намагаючись висвітлювати ситуацію про Україну.

Сама Мішина не забуває про себе, тому в Instagram показала, як дивиться за собою і приводить фігуру в порядок.

"Після вчорашніх суперечок і діалогів в мережі сил вже зовсім немає. Нікуди без медитацій, основна частина життя, і пам'ятайте-правильно дихати животом. Ви ж знаєте, що велика кількість стресу, а саме гормону кортизолу, осідаючи в тілі, призводить до набряків, зайвої ваги, підвищує апетит і призводить до депресивних станів.

У перші два місяці війни я добре відчула на собі це і зрозуміла, що медитації не витягують, треба допомагати собі по-іншому», - ділиться Мішина.

Раньше Мішину обурила поведінка дівчини, яка відмовляється обслуговувати людей, які розмовляють російською мовою.

"Якщо російськомовний українець-то тепер не українець??? Я відчуваю злість і обурення до людей, які поділяють нас в такий час. Якщо у тебе половина життя російською мовою, це не означає, що ти недостойний елементарної послуги!".

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