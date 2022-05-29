Популярна співачка Ірина Федишин, яку розкритикували і шанувальники, і зіркові колеги за спробу принизити представників ЛГБТ і оцінку Польщі на Євробаченні в нуль балів, продовжує отримувати тонний хейта в мережі і обурення від українців. Цього разу Федишин зіткнулася з негативом після візиту до Іспанії.

"Зустріч з українцями в Іспанії, які покинули Україну. Я хочу щиро подякувати всім, хто підтримує Україну сьогодні, які вкрили наших матерів і дітей.

Кожен українець сьогодні живе своєю важкою історією життя, сльози, на жаль, багато ... але ми повинні залишитися! Найтемніша ніч завжди перед світанком 🙏 💙 💛 » - пише Федишин.

У мережі не обійшлися без їдких коментарів: "і все одно є що сказати; а крім маленьких долоньок сина і дочки щось є?; Ірина, спасибі 🙏 місце; спасибі за підтримку ЛГБТ-спільноти; Іра, хороший вже коментарі чистити; я сподіваюся, що у всіх є ваші брошури "ЛГБТ-зло, тримай Христос"?; Ірина, читайте трохи інших книг, крім Біблії. Ваші думки настільки темні, що дивно, що такі люди існують у 2022 році».

Також ртистка опублікувала в своєму Instagram кадри з благодійного концерту в іспанській Валенсії і пообіцяла направити всі виручені кошти на допомогу ЗСУ. "Спасибі Валенсія. Всі кошти з концерту підуть на допомогу Україні. Разом у творчому тандемі з @evgenykhmara", - підписала відео з концерту Ірина.

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