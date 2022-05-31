Український актор Олексій Суровцев розповів про те, як почав допомагати кинутим під час війни тваринам.

Як пише Politeka.net, артист розповів про те, як почалася його волонтерська діяльність, в інтерв'ю «Телеканал Україна».

Суровцев зізнався, що початок війни застав його не в Києві.

"Коли почалася війна, мене не було в Києві, я був на відпочинку. Через годину я вже думав: "як погано, що мене немає в Києві, тому що хочу бути чимось корисним", - зізнався актор.

До Києва він повернувся на третій день війни, і відразу ж почав допомагати з евакуацією людям. Однак, в якийсь момент в Інтернеті побачив повідомлення про те, що в процесі евакуації господарі забули кота в кузові машини і він просидів там чотири дні.

Суровцев знайшов і врятував цього кота, після чого поділився цією історією в соцмережах, закликавши українців не кидати тварин під час евакуації.

"Людей, які допомагають людям, дуже багато. Навіть перебір. А людей, які допомагають тваринам, дуже мало насправді. А тварин виявилося шалена кількість. Я і не думав, що ця моя діяльність потрібна буде. Я не думав, що стільки буде кинутих, втрачених", - розповів Суровцев.

Всього за час своєї волонтерської діяльності на війні актор врятував понад 200 тварин.

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