Як пише Politeka.net, артист розповів про те, як почалася його волонтерська діяльність, в інтерв'ю «Телеканал Україна».
Суровцев зізнався, що початок війни застав його не в Києві.
"Коли почалася війна, мене не було в Києві, я був на відпочинку. Через годину я вже думав: "як погано, що мене немає в Києві, тому що хочу бути чимось корисним", - зізнався актор.
До Києва він повернувся на третій день війни, і відразу ж почав допомагати з евакуацією людям. Однак, в якийсь момент в Інтернеті побачив повідомлення про те, що в процесі евакуації господарі забули кота в кузові машини і він просидів там чотири дні.
Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"
«Не лізь в Україну, бо ласкаво просимо до пекла»: в рф вже закінчуються місця на кладовищах
Гряде перелом у боях проти окупантів: генерал назвав терміни і пояснив, що зміниться
Ворог штурмує позиції ЗСУ: де зараз йдуть важкі бої і яка ситуація в Сєвєродонецьку
Ольга Сумська розповіла, чим займатиметься з чоловіком без роботи в театрі: "Маємо честь співпрацювати з..."
Суровцев знайшов і врятував цього кота, після чого поділився цією історією в соцмережах, закликавши українців не кидати тварин під час евакуації.
"Людей, які допомагають людям, дуже багато. Навіть перебір. А людей, які допомагають тваринам, дуже мало насправді. А тварин виявилося шалена кількість. Я і не думав, що ця моя діяльність потрібна буде. Я не думав, що стільки буде кинутих, втрачених", - розповів Суровцев.
Всього за час своєї волонтерської діяльності на війні актор врятував понад 200 тварин.
Нагадаємо, солістка KAZKA Зарицька попросила допомоги у небайдужих українців.
Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич розповіла про чоловіка, який їй наважився написати.
Також Politeka писала, що Тіна Кароль вразила не тільки голосищем на величезній сцені.