Найбільш абсурдним у словах путініста, мабуть, є те, що він назвав агресію – методом, який невластивий для рф.

Як повідомляє Politeka.net, фанат Путіна, рашистський артист Сергій Глушко (Тарзан) взяв на себе роль політичного аналітика і вибухнув тирадою на адресу НАТО, щедро присмаченою лайками. Так, мерзенну заяву Тарзан розмістив у своїх Instagram-stories.

52-річний стриптизер спершу опублікував загрозу, адресовану НАТО, мовляв за розширення, яке нібито загрожує життю кожного росіянина особисто. Найбільш абсурдним у словах путініста, мабуть, є те, що він назвав агресію – методом, який невластивий для рф.

"Ви, мерзоти, російським жити хотіли Zаборонити?! Розширили своє оч * о і НАТО... Ми били вас за це, б'ємо і будемо бити! Не наші методи, але треба, Федя, треба!"- написав у мережі чоловік співачки родом з Києва Наташі Корольової.

Потім, слідуючи пропагандистським постулатам, Тарзан порадив західним лідерам вчити історію. Яку саме - не уточнив.

"Русский мир був, є і буде, мразота! І ніяка нежить не зможе цьому перешкодити! Зарубайте це на своїх іноземних носах! Вчіть історію, поки вона сама вас не вивчила... Ати-бати єб*м НАТО", - забився в істериці путініст.

Нагадаємо, що Корольова слідом за Пугачовою втекла з Росії.

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