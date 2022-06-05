56-річна Алла Мазур 5 червня, у Міжнародний день людей, які подолали рак, опублікувала потужний пост у себе в Instagram. Ведуча назвала онкологію ще одним маловидимим, але дуже виснажливим і важким фронтом в Україні.
Зірка також показала фото Олексія Самсонова, на яких в пристосованому підвалі, під завивання сирен і під загрозою вибухів проходили хіміотерапію пацієнти одного зі столичних онкоцентрів."У онкопацієнтів зараз дві війни. Із ворогом внутрішнім - раком. І - зовнішнім. За даними ВООЗ, щонайменше 3000 українців з хронічними захворюваннями померли, бо не змогли в умовах російської агресії продовжити лікування. Близько 400 медичних закладів - пошкоджені: через обстріли і бомбардування рашистів", — пояснила Алла Мазур.
Аби нагадати про проблеми онкопацієнтів телеведуча закликала українців поділитися в соцмережах власною історією чи шляхом рідних або знайомих, які борються з раком. Також можна долучитис до фотомарафону на Михайлівській площі в Києві.
Нагадаємо, телеведуча "1+1" Мазур бурхливо відреагувала на брехню російського дипломата.
Як повідомляла Politeka, зірка 1+1 Маріка Падалко вирішила віддати свою дочку в європейську сім'ю.
Також Politeka писала, що Алла Мазур згадала, якою була до популярності.