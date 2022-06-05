56-річна Алла Мазур 5 червня, у Міжнародний день людей, які подолали рак, опублікувала потужний пост у себе в Instagram. Ведуча назвала онкологію ще одним маловидимим, але дуже виснажливим і важким фронтом в Україні.

Зірка також показала фото Олексія Самсонова, на яких в пристосованому підвалі, під завивання сирен і під загрозою вибухів проходили хіміотерапію пацієнти одного зі столичних онкоцентрів.

"У онкопацієнтів зараз дві війни. Із ворогом внутрішнім - раком. І - зовнішнім. За даними ВООЗ, щонайменше 3000 українців з хронічними захворюваннями померли, бо не змогли в умовах російської агресії продовжити лікування. Близько 400 медичних закладів - пошкоджені: через обстріли і бомбардування рашистів", — пояснила Алла Мазур.