На своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила відео з прогулянки з маленькою Елізабет та закликала молитися за українських дітей.

"Моя кохана дівчинка🥰🥰 з кожним днем люблю все сильніше🥰 Наші дітки заслуговують хороше та мирне дитинство! Давайте помолимось за всіх діток України. Боже будь милосердним до наших діток🙏🏻Ісусе довіряю тобі!", — написала Іванка.

Українці в коментарях підтримали дружину Романа Сасанчина:

"Так дітки це радість! Безмежне кохання! Велике щастя! хай всі дітки будуть здорові та щасливі!";

"Такі гарні😍😍😍І надалі молимося про мир для нашої країни".

Раніше дружина переможця "Голосу країни" звернулася до кількох лікарів через гемангіому в дитини.

"Були ми в декількох хірургів з гемангіомою і нам сказали, що краще її видаляти, бо вона інтенсивно росте і ріст не зупиняється. Прописували нам в Польщі крапельки, вони б мали зупинити ріст і вона мала б світлішати, але нічого не зупиняє, вона все рівно росте", - розповідала дівчина.

Краплі не допомогли, тому молоде подружжя погодилося зробити доньці операцію, гемангіому на обличчі маленької Елізабет видалять лазером.

Нагадаємо, Тіна Кароль прямо зі сцени вразила трагічною історією 8-річної дитини.

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