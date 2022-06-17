"Міс Україна Всесвіт 2021", модель Анна Неплях, яка раніше зізналася, що через стрес набрала 9 зайвих кілограмів, приміряла ефектний образ.

На своїй сторінці в Instagram екс-учасниця шоу "Холостяк" розмістила кадри з весілля своєї подруги, фіналістки конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021 Маргарити Довбун та фотографа Олександра Радомського.

На свято Анна Неплях прийшла в жовтогарячій сукні вільного крою від знаного українського бренду. Образ модель доповнила білими туфлями на височенних підборах та білою сумочкою.

Шанувальники в коментарях захоплюються кадрами: "Краса моя😍", "Яка ви прекрасна. 😍 Захоплююся цією променистістю, любов'ю до себе і життя у всіх її проявах, цією енергетикою!"

За словами Неплях, з початку повномасштабного вторгнення вона постійно заїдає стрес, тому стрибок у вазі був стрімким. Зараз при зрості в 173 см вона важить 68 кг.

"Хтось сильно схуд від стресу, хтось потім знову набрав, а хтось з того самого дня, як і я, шукав розраду і безпеку в їжі, підсвідомим бажанням відгородитися від зовнішнього світу, набравши вагу", - писала Неплях в своєму Instagram.

У свіжому інтерв'ю Анна заявила, що впевнена: коли прийде час, їй швидко вдасться схуднути і вона буде у відмінній формі.

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