Наречена Іраклі Макацарія, яка молодша за нього на 17 років, похвалилася ефектними формами під час нової зйомки.

Як пише Politeka.net, Іраклі Макацарія - успішний бізнесмен і відома особистість в Україні. Знаменитість брав участь у шостому "Холостяку", а також танцював у проекті "Танці з зірками" і знімався в проекті "Зважені та щасливі". У зірки зараз є наречена-Ліза Чічуа, яка молодша за нього на 17 років. Зірка в квітні поточного року зробив коханій пропозицію і вона погодилася стати його чоловіком. Ліза, як і Зірковий наречений, активно веде сторінку в Instagram.

А на нових кадрах Ліза вразила виглядом, надівши тоненьку маєчку. Дівчина посміхалася, вражаючи ефектними формами і стрункою фігурою.

А до цього Ліза ділилася спільним фото зі своїм нареченим - Іраклі. Дівчина одягла міні-сукню червоного кольору, а Макацарія був у смокінгу.

"Моя краща половина", - підписала зворушливо кадри Ліза.

Нагадаємо, екс-холостяк Іраклі заговорив про дітей з нареченою, молодшою за нього на 17 років

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