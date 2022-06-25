На своїй сторінці в Instagram зірка висловився про події в Україні, а також показав свою світлину в традиційному українському костюмі.

"Українці, ви нормальні? Ні, ви не нормальні - ви дивовижні! Я тут вже 13 років, а ви не перестаєте мене дивувати. З самого початку війни я спостерігав за мужністю і відданістю звичайних людей", — наголосив Хіменес-Браво та розповів про подвиги простих українців та військових.

Ектор також зазначив, що цього тижня відбулося дві дивовижні події.



"Вчора Україна стала кандидатом у ЄС. Це історичний момент, до якого ми йшли роками. За який ми стояли на Майдані, за який ми боролися і жили. Маленький привід для свята, але не варто розслаблятися - попереду багато роботи. Але те, що вразило до самої глибини душі - збір Сергія Притули на байрактари. За 3 дні майже вся сума зібрана. А це 15 млн $!!! Після такого ми самі можемо виставити умови для вступу в ЄС 😂", — розповів зірка "Майстер Шеф".

"В нас буде найсильніша армія світу, НАТО самі попросяться до нас, а сусіди зі сходу будуть віддавати нам свої міста, аби ми їх пробачили. Але не пробачимо, воно нам не треба, як вони, так і їх розвалені сараї. Вважаю на українців має рівнятися вся світова спільнота! Мужні, волелюбні, щирі та єдині - такі вони, сини та доньки України!", — переконаний ведучий.