Іванна Сасанчина в своєму Instagram вирішила без прикрас показати, як намагається позбутися недоліків після народження дочки. Дівчина стала популярна в мережі після того, як стала обраницею переможця шоу «Голос. Діти» і "Голос країни" Романа сасанчина.

Молодий батько розбурхав мережу зав'яленням про одруження і відразу отримав безліч різких реакцій. При цьому після заяв про вагітність Іванни в мережі стали ще більше засуджувати молоду сім'ю.

Проте, Іванні вдалося стати популярною, тому вона все частіше ділиться різними дрібницями зі своїх буднів. У дівчини є своя аудиторія, яка цікавиться її життям і їм цікаво дізнатися, як вона приходить у форму після народження дочки.

"Боротьба з целюлітом. Боляче!"- пише дружина сасанчина.

Також на своїй сторінці в Instagram Іванна розмістила фотографії, зроблені під час прогулянки з маленькою Елізабет на руках. Дівчина може сама над собою пожартувати, тому виставила і невдалі кадри, на яких вона з закритими очима і викривленим обличчям.

"Гортайте карусель 😂😂 ми їдемо в село! До речі, коли народилася Еліза, тоді я і полюбила село. До дитини я там і дня не могла пробути!",- зізнається обраниця Романа сасанчина.

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