Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка, друга героїня "Холостячки", вчора щасливо відзначила весілля молодшої сестри. Заради цього артистка приїхала додому з концертного туру і провела з сім'єю кілька днів.

А сьогодні Огневич показала, як веселиться на шляху до відпочинку, який вирішила собі влаштувати перед черговою подорожжю. Також Злата супроводила своє звернення кількома кадрами і розповіла про плани на вільний час.

"Емоційно виснажена, мені потрібен детокс. А найкращий детокс-це гори! Зв'язок не гарантую, красу покажу " - розповіла під новими кадрами Злата.

Ми писали раніше, артистка порадувала розповіддю: вона повернулася додому з концертів не просто так, а заради зустрічі з сім'єю на святі. Це було весілля її сестри і Злата не могла пропустити церемонію.

Сам вечір зворушив зірку, і вона ледь стримала сльози:

"І тут я заплакала, як це зворушливо. Євген, ти краш. Вітаю з цим бажаним днем! А ти будеш завжди моєю маленькою улюбленою дівчинкою!».

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