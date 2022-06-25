На своїй сторінці в Instagram зірка привітала блогерку Ніку Білоцерковську з днем народження.

"Це наша Ніка! І в неї сьогодні день народження! А наша, тому що з першого дня війни за нас, не зважаючи на перше кримінальне провадження у росії за правду про Україну і російську агресію, потім федеральний розшук, а напередодні свого др, в росії заарештували все її майно!", — написала Оля та почала перераховувати "подвиги" своєї подруги.

Полякова навіть звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням надати українське громадянство "хорошій руській".

"І в день народження цієї сміливої жінки я хочу звернутися до нашого Президента Володимира Зеленського i попросити найкращий подарунок у світі — українське громадянство для Білоцерковської Вероніки, як для вірної дочки свого народу! 💛💙", — пише співачка.

Дехто підтримав таку ініціативу Полякової, але багато українців висловили своє обурення в коментарях:

"Яке громадянство? Росіянам, ви зовсім там подуріли?"

"Ну давайте усім росіянам видавати паспорт! Ну що за фігня?";

"Вірна донька🤣Ви вже подуріли всі! Нема добрих м*скалів. Крапка";

"Дякуємо, звісно, але нехай краще живе в іншій країні. В Європі, Америці, будь-де… і нехай їй там буде добре. Але до нас не треба їхати".

Сама Білоцерковська відповіла обуреним українцям.

"Дорогі, що переживають за моє громадянство, коментатори. Не нервуйте - його я можу отримати на абсолютно законних підставах і навіть у спрощеному порядку - по праву народження в Одесі і тому що у мене там же проживає частина моєї сім'ї. Не витрачайте нерви, я нічого ні в кого не прошу", — написала блогерка в коментарях.

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