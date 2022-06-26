Як пише Politeka.net, Ольга Сумська - відома українська актриса театру і кіно. Зірка майже 40 років радує своєю творчістю і не збирається зупинятися. Народна і заслужена артистка України як і інші знаменитості підтримує Україну у війні за незалежність, активно висвітлюючи злочини, які творить Росія в нашій країні. Не забуває Ольга і про Instagram, де крім публікацій про війну зірка ділиться і особистими кадрами.
Так сталося і цього разу, адже Ольга опублікувала нове фото, порадувавши стильним луком. На новому Селфі Сумська була в стильних окулярах і білій сукні. Зірка дивилася в камеру, вражаючи літнім луком. Фанати не змогли написати коментарі актрисі, адже таких функцій в сторіс немає.
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