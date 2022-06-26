Як пише Politeka.net, Злата Огневич - відома українська співачка і головна героїня шоу "Холостячка". Також зірка брала участь у проекті "Маска", де їй вдалося перемогти. Не забуває Злата і про соцмережах, де активно веде блог. А цього разу Огневич поділилася кадрами в Тікток, насмішивши українців.
"Коли подружка сказала, що на Байрактар не скинула", - підписала відео Злата і запитала, хто донатив.
Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:
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"навіть не знаю як краще, чорненькою або блондинкою. Хоча тобі по всякому супер!)", "тепер треба на ППО для Миколаєва , николаевцы зрозуміють", "відправляла кожен раз, коли хотіла купити непотрібну річ", "вона ж не в собі, їй треба просто пояснити що таке байрактар", "ну як можна було не Скинути...".
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