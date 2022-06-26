Як пише Politeka.net, Дар'я Петрожицька - відома українська актриса і зірка серіалу"папік". Знаменитість, як і інші зірки, активно підтримує Україну у війні за незалежність від Росії. Спочатку актриса була в Україні, а на 19-й день вирішила виїхати з України до свого коханого в Німеччину. Петрожицька зазначила, що взагалі не планувала говорити про свої стосунки.
Не забуває Даша і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим. А цього разу поділилася новими сторіс, розповівши, що вперше зробила з 24 лютого.
"Всім привіт. Хотіла поділиться з вами, що вперше з 24 лютого я відчуваю себе красивою. Сьогодні робимо невеликий фестиваль", - сказала Даша.
На кадрах Петрожицька посміхалася і була в білій сорочці.
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