Популярна українська співачка Злата Огневич нещодавно заявила, що дуже втомилася морально через безліч негативних подій і потребує деякого відпочинку, далеко від соціальних мереж і бурхливих буднів. Тому вона вирушила в гори.

так, Злата вирішила підкорити Говерлу і піднялася туди під час екскурсії, емоціями після своєї подорожі зірка поділилася в Instagram. Також артистка розповіла, що здійснила давню мрію і хоче присвятити це сходження особливим людям – Героям з Азовсталі.

"Саме сьогодні у всіх великих містах світу пройшли мирні мітинги на їх підтримку. Наші герої знаходяться в полоні, сильні, мужні, непохитні хлопці і дівчата чекають повернення додому, до своїх рідних. Кожен день я чекаю новин, кожен день мрію, щоб сталося диво!".

Також Огневич показала, як веселиться на шляху до відпочинку, який вирішила собі влаштувати перед черговою подорожжю.

"Емоційно виснажена, мені потрібен детокс. А найкращий детокс-це гори! Зв'язок не гарантую, красу покажу " - розповіла під новими кадрами Злата.

Ми писали раніше, артистка порадувала розповіддю: вона повернулася додому з концертів не просто так, а заради зустрічі з сім'єю на святі.

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