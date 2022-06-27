Наталя Могилевська розповіла про те, як в її будинку в Бучі погосподарювали росіяни.

Як пише Politeka.net, у новому інтерв'ю співачка поділилася своїм болем. Могилевська протягом 4 років жила в Бучі, тому зізнається, що звірства окупантів в цьому місті стали для неї особливо важким випробуванням.

"Є місця, де самій хочеться постріляти. Коли я побачила Бучу, хотілося все що завгодно творити. Тому що це настільки ... неможливо просто!",- зізналася співачка.

У Могилевської в Бучі був будинок, однак, за визнанням артистки, набіг орків він не пережив. Співачка розповіла, що якийсь час в ньому жили окупанти. За словами Могилевської, їй досі важко змиритися з тим, що вони чіпали її особисті речі.

"У будинку жили орки. Було все розкрадено: навіть тапки, навіть постільна білизна, навіть матраци, навіть решітка з плити – просто все. Після цього вони пішли, а його ще й розбомбило. Тобто будівлі взагалі немає ... це настільки неприємно, коли інші люди торкаються брудними руками твого інтимного. Це ніби твоє тіло хтось чіпає. Ну настільки це боляче і неприємно, що я не можу передати!", - зізналася Могилевська.

Співачка зізналася, що їй важко про це говорити.

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