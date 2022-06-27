Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка". Знаменитість, як і інші зірки, підтримують українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зараз артист працює над соціальним проектом "як ти?", але і не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами різними анонсами і особистими кадрами.
А цього разу Григорій вирішив висловитися про подію в Кременчуці, де росіяни потрапили ракетою по ТРЦ, в якому знаходилися безліч людей. Вже відомо про 10 загиблих і понад 40 поранених.
"Кременчук", - почав Григорій, поставивши смайл зі сльозами.
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"Кара Божа і ЗСУ повинні знищити орків назавжди", - продовжив Решетник.
"Ну невже цивілізований світ разом не може знищити цю нечисть. Ну скільки можна думати, рахувати, торгувати, бояться", - підсумував Григорій.
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