Ведучий "Холостяка" Григорій Решетник висловився після ракетного удару по Кременчуку, де вже мінімум 10 людей загинули і 40 поранені.

Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий і ведучий проектів "Холостяк" і "Холостячка". Знаменитість, як і інші зірки, підтримують українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зараз артист працює над соціальним проектом "як ти?", але і не забуває про Instagram, де ділиться з фанатами різними анонсами і особистими кадрами.

А цього разу Григорій вирішив висловитися про подію в Кременчуці, де росіяни потрапили ракетою по ТРЦ, в якому знаходилися безліч людей. Вже відомо про 10 загиблих і понад 40 поранених.

"Кременчук", - почав Григорій, поставивши смайл зі сльозами.

"Кара Божа і ЗСУ повинні знищити орків назавжди", - продовжив Решетник.

"Ну невже цивілізований світ разом не може знищити цю нечисть. Ну скільки можна думати, рахувати, торгувати, бояться", - підсумував Григорій.

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