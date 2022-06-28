На своїй сторінці в Instagram зірка привітав українців із Днем Конституції, який відзначають 28 червня.

"Конституція раніше була для мене просто словом, беземоційним та беззмістовним. Щось написане в універі на дошці на одній з пар. А потім я відкрив її і прочитав. Так має зробити кожен українець. Обов'язково", — пише зірка.

Клопотенко наголосив, що Конституція стосується кожного з нас.

"Мінімум: тому, що там прописане ваше право на життя та свободу. Максимум: бо неможливо жити у країні, критикувати або розвивати її, не знаючи правил, за якими вона існує. А наша з вами задача зараз - продовжувати рухати країну. Щоб робити армію сильнішою. Щоб ті, хто нас захищають, повернулися у круту державу, яка гідна їх", — пояснив "Майстер Шеф".

Євген також закликав українців розвиватися та не бути поза політикою.

"Неможливо бути поза державою. Бути громадянином України означає бути відповідальним за Україну. Бо це дім і за ним треба доглядати. А для того, щоб країна розвивалась, треба, щоб розвивалися люди. Люди - це країна. За посиланням у профілі - Конституція. Навіть якщо раніше читали, то сьогодні можна перечитати ще раз і звірити координати", — переконаний Клопотенко.

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