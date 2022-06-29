Актриса здатна привернути увагу до себе досить швидко.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Моніки Беллуччі з'являються нові кадри тільки тоді, коли артистка бере участь в нових зйомках. При цьому заради ролі Беллуччі готова змінити зачіску, колір локонів і навіть звичний стиль.

Втім, завдяки перукам і насиченим відтінкам в макіяжі вдається це зробити дуже швидко. У реальному житті виконавиця виглядає дуже стримано, чим підкорює фанатів.

Нещодавно в ресторані Моніку помітили в образі фатальної мадам - вона вважає за краще чорні костюми і легкі літні укладання з хвилястими локонами.

"☀️🌙 🌹22.06.2022 в Браччано з «cucina ai Monti "" - сказано в підписі.

"Моніка здатна на більше; Доброго ранку сонечко💛 💛гарного дня вам обом🙌 😍 😍; радий бачити це прекрасне сяйво💝; чим вона користується? Теж хочу; вау дуже красиво; Вау 😍 приголомшливо ❤; Так освіжаюче і молодо".

Також нещодавно Беллуччі помітили на майданчику під час роботи над анонсованою кінокартиною її колеги. Разом з друзями і знайомими Моніка покрасувалася для порочки кадрів. При цьому найбільше в мережі обговорили саме зовнішність моделі.

Нагадаємо, Горбунов засвітився в цікавій компанії, поки Осадча за кордоном.

Як повідомляла Politeka, Монатік розкрив, чому не хоче перекладати свої російськомовні пісні.

Також Politeka писала, що суддя" Україна має талант " Євген Котенко вразив підкачаним тілом.