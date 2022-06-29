Як пише Politeka.net, Маша Єфросиніна - відома українська телеведуча. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з окупаційними військами. Не забуває Маша і про Instagram, де цього разу вирішила розповісти про свій стан, поділившись відповідними кадрами.
На кадрах Єфросиніна була в стильній сорочці з картою України. Маша знімала себе, звернувшись до українців.
"Стан-лежати в своїй чорній ямі з безвиході і безпорадності через терор над українцями",-почала Маша.
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"Але я розумію, що єдиний вихід, щоб проживати кожен день - це робити корисне за своїми можливостями", - продовжила Єфросиніна.
Варто зазначити, що після початку війни організувала фонд, який допомагає українцям постраждалим від війни.
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