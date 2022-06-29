Популярна українська фітнес-тренер і експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка під час війни залишалася в Україні, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу зіркова красуня виклала милі фото з дітьми і схвилювала шанувальників повідомленням про зміни в сім'ї.
На нових фотографіях Марина показала себе з дітьми на борту літака, а на одному з кадрів вони всі тримають руки один одного. На ще одній фотографії можна побачити Боржемську, швидше за все в аеропорту, або в кафе, вона позує в стильному світлому вбранні і мило посміхається в камеру.
У підписі до публікації Марина схвилювала шанувальників: "У нашій родині відбулися зміни, через що нам довелося швидко виїхати з дому. Тільки не турбуйтеся, все добре. Потім зможу все розповісти. Як думаєте, куди ми летимо і чому? Яка подія могла статися?". Користувачі тут же почали коментувати нову публікацію зірки: "Напевно, сестричка народила дитину!", "В Італію, поповнення в родині", "Нехай Бог береже, легкої дороги. А їдете до нового члена сім'ї. Добра вам всім", "Весільна подорож", "Роберта, відразу не впізнала. Такі хороші дітки, тому що від хорошої матусі".
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