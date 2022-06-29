Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк розповіла своїй колезі Маші Єфросиніній в її YouTube-проекті "Екзамен", що початок війни в Україні став для неї сильним стресом і вона втратила апетит.
"На мене так вплинули всі ці події. Коли ми відкрили притулок, почали заїжджати вимушені переселенці, люди, які діляться історіями, вивозиться зерно і все наше українське. Коли люди сидять під завалами і я розумію, що у них закінчуються продукти, Я усвідомлено почала голодувати. Хотіла їсти, але не давала собі. Відчувала якусь провину, коли їла", - зізналася Леся Нікітюк.
Нікітюк додала, що максимально розділяє з людьми весь цей жах, що коїться через російських окупантів на нашій землі.
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
У Москві масштабна пожежа, гримлять вибухи: з'явилися подробиці та кадри з місця НП
Створення "ХНР" не виходить: рф мріє відтворити на півдні України те, що було в 1917 році
Залужний повідомив, які регіони України зараз під найбільшою загрозою: "Ситуація дуже складна"
Путін приречений на поразку, не спрацював жоден з його трьох шляхів "перемоги": Піонтковський розкрив деталі
"У тебе почуття провини через все. Така ситуація була. Трохи пропрацювала її з психологом, потім почали давати корисні поради і в новинах, і в Telegram-каналах... Я зрозуміла, що я не одна, що ми не можемо і не маємо права здаватися", - пояснила Леся Нікітюк і додала, що кожен повинен робити все, що в їх силах заради якнайшвидшої перемоги.
Нагадаємо, що Нікітюк розповіла, де ховається під час повітряних тривог.
Як повідомляла Politeka, Нікітюк розповіла про незвичайну посилку, яка прийшла їй з Іспанії.
Також Politeka писала, що Леся Нікітюк вразила вокалом мами, несподівані кадри.