Як пише Politeka.net, Слава Камінська - українська співачка і колишня солістка групи "НеАнгели", яка не так давно почала сольну кар'єру. Артистка веде соціальні мережі, де розповідає про життя і дивує різними кадрами.
Цього разу Слава в Instagram здивувала майстерністю розтяжки. Як правило, Камінська любить пожартувати над шанувальниками і часто показує їм провокативні кадри.
"Коли тобі кажуть, що ти щось не зможеш 🤣 Я? Ага 🤣 » - пише Слава під кадрами зі шпагатом.
У мережі відразу відповіли: "Славентій, а колесо можеш? 🤣 👍 ; Харооош)); талант талант в усьому дівчина чарівниця🌸❤️; красот красуня; вооооот це поворот!; Молодець красуня ❤️".
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Раньше Камінська, яка спочатку війни разом з дітьми виїхала з України, як і багато зірок висловилася після страшної трагедії в Кременчуці.
Як відомо, 27 червня російська армія двома ракетами завдала удару в торговий центр в Кременчуці на Полтавщині, де було багато мирних жителів.
"Це якийсь ЄБА.ий Пі.дец. Я не розумію. Як? У вас же, с.ки, теж є сім'ї – діти, батьки. Як же так? Я багато чого не можу зрозуміти і мабуть ніколи не зрозумію... Теракт, після знову теракт, після знову ... Норд-Ост, Беслан, Волгодонськ. Адже ми співпереживали і допомагали, чим могли. Ми підтримували вас, а ви? Куди ви цілитеся? Навіщо?",- написала Слава.
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