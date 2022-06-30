Дружина Григорія Решетника показала, як проводить час з їхніми синами.

Як пише Politeka.netя, дружина ведучого "Холостяка", "Холостячки" та інших українських проектів поділилася у своєму Instagram новим постом.

Не так давно, Григорій і Христина офіційно отримали офіційний статус багатодітної пари: вони виховують трьох синів. Старший хлопчик Іван народився в 2014 році, середній, Дмитро – в 2017 році, а молодший Олександру – в листопаді 2020 року.

На нових фото Христина показала, як розважається з хлопчиками, поки їх тато не поруч. Всі четверо позують перед камерою зі щасливими посмішками.

"Я і мої три богатирі. Народила собі ідеальну компанію. Якщо ви раптом забули, як вони виросли)",- підписала знімки Решетник.

У коментарях її чоловік написав, що обожнює Христину і дітей.

"Сумували за тобою", - відповіла на це Решетник.

Шанувальники пари не змогли пройти повз.

"які чудові хлопці, красунчики", "Ну такі ви всі чудові. Так вас всіх люблю", "солодкі красені", "які ви сонячні, просто клас", - пишуть люди.

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