Як повідомляє Politeka.net, дружина українського телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк прекрасно виглядає і може похвалитися стрункою підтягнутою фігурою. На нових кадрах у своєму Instagram-Сторіз артистка показала розслаблений ранок.

На кадрах Христина Горняк вийшла зі спальні і з'явилася на кухні, налила собі води, потягнула спину, зробила пучок і присіла на диван гортаючи книгу. Вона зображена в простому топі і шортах патріотичних відтінків, без грама макіяжу на обличчі і з розпатланим волоссям. Вийшов образ милашки з ноткою патріотизму.

"Сьогодні у мене було два підйоми. Тому я виспалася достатньо, можна починати свій день", - підписала кадри дівчина.

Варто відзначити, що Володимир Остапчук одружився на юристові Христині Горняк 15 жовтня 2020 року. Весільна церемонія проходила в заміському комплексі під Києвом. За час торжества наречена змінила три наряди. У січні 2021 року Володимир Остапчук повідомив, що дружина взяла його прізвище.

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