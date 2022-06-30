Популярна українська фітнес-тренер та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка під час війни довгий час залишалася в Україні, днями повідомила у своєму Instagram, що летить з країни. Тепер же в соцмережі телезірка розповіла та показала, куди вони разом із дітьми вирушили.

Так виявилося, що Марина відвезла дітей Роберта та Олівію до Ізраїлю, а летіли вони з Молдови. На нових знімках фітнес-стренер разом із сином позує на прогулянці. Для виходу в спеку Марина вибрала легку білу спідницю, короткий топ і накинула зверху білу сорочку, яку зав'язала на вузлик. Волосся красуні розпущене та акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.

У підписі до публікації Боржемська написала: "Так, ви правильно вгадали країну – ми з дітьми в Ізраїлі. Як тільки буде можливість розповісти вам, чому ми тут, одразу зробимо. Дуже хочеться поділитися. Ви вмієте зберігати таємниці? Як належите до секретів?" . Шанувальники відразу почали коментувати нові фото блогерки: "Ласкаво просимо!", "Які ви красиві! Мариночка вдалої вам поїздки! Нехай все заплановане здійсниться", "Які Ви красиві. Хорошого вам відпочинку", "Приємної подорожі!", "Як швидко виріс ваш син. Цікавий юнак".

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