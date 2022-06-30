Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая во время войны долгое время оставалась в Украине, на днях сообщила в своем Instagram, что улетает из страны. Теперь же в соцсети телезвезда рассказала и показала, куда они вместе с детьми отправились.

Так, оказалось, что Марина увезла детей Роберта и Оливию в Израиль, а летели они из Молдовы. На новых снимках фитнес-стренер вместе с сыном позирует на прогулке. Для выхода в жаркую погоду Марина выбрала легкую белую юбку, короткий топ и накинула сверху белую рубашку, которую завязала на узелок. Волосы красотки распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Да, вы правильно угадали страну – мы с детьми в Израиле. Как только будет возможность рассказать вам, почему мы здесь, сразу сделаем. Очень хочется поделиться. Вы умеете хранить тайны? Как относитесь к секретам?". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото блогерши: "Добро пожаловать!", "Какие вы красивые! Мариночка удачной вам поездки! Пусть все запланированное осуществится", "Какие Вы красивые. Хорошего вам отдыха", "Приятного путешествия!", "Как быстро вырос ваш сын. Интересный юноша".

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