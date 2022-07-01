Відома гумористична студія "Дизель шоу" відновила свою роботу та вже приготувала глядачам нову програму. На сторінці проекту в Instagram опублікували короткий фрагмент відео, в якому можна побачити найяскравіші моменти номерів, що увійшли до випуску.

Так, на кадрах є зірка "Дизель шоу" Вікторія Булітко, яка постала у дуже дивному комічному образі, а також її колега Єгор Крутоголов, який з'явився у образі жінки. Судячи з відео, прем'єра буде веселою та насиченою.

У підписі до публікації розповіли про майбутню міжнародну прем'єру, яку приготували: "Шоу, що підкорило мільйони глядачів по всьому світу! І вже завтра ми об'єднаємо абсолютно всіх у будь-якому куточку планети! "Дизель Шоу" презентує неймовірну міжнародну прем'єру, на яку всі чекали з несамовитим нетерпінням. Яскраві, круті, запальні номери. Несподівані, іноді дивні, але дуже смішні історії. Красиві, харизматичні, неймовірні улюблені актори. Все це дивіться завтра о 20:00 на нашому ютуб-каналі "Гумор ICTV"! .

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