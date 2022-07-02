Переможниця "Холостяка" Даша Ульянова показала себе та відповіла на питання про вагітність.

Як пише Politeka.net, Даша Ульянова – відома українська гімнастка, яка має звання Майстер спорту України. Спортсменка вирішила піти на шоу "Холостяк" із Максом Михайлюком. І хоч Даша перемогла, збудувати стосунки з головним героєм не вдалося. Проте Ульянова стала досить успішним блогером в Інстаграм, де за нею стежать сотні тисяч фанатів. І цього разу блогерка вирішила поговорити із фанатами.

"Задайте мені питання", - запропонувала Даша.

"Що ви зрозуміли за місяці війни", - спитав фан.

"Я не розуміла, наскільки була щасливою. Як сильно я люблю свій будинок. Як сильно я люблю близьких. Що хочу створити сім'ю", - відповіла Даша.

"Даша, скільки хотілося б народити?", - запитав ще один фан.

"Цікаво те, що після відповіді моєї про те, що я хочу створити сім'ю, мені десь питань 100 поставили про те, коли я планую дитину народжувати", - сказала Ульянова.

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