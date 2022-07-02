Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після участі у шоу "Холостяк" стала дружиною головного героя Микити Добриніна, продовжує активно вести соціальні мережі. Дівчина часто розповідає про життя з Микитою, ділиться подробицями їхніх буднів і не забуває розповідати про сина.



Нерідко Даша отримує безліч недоречних питань, що стосуються дитини - матері різного віку намагаються повчати дівчину в мережі і пишуть їй, як краще поводитися. Особливо це стосується життя з дитиною та підходу до її виховання або догляду за нею.

Сама Даша на такі випади не реагує, але із задоволенням розповідає про зміни у їхніх буднях.

«Айфон нагадує, що завтра буде пік 8-го стрибка розвитку. Зараз така поведінка на 130% зі 100. Мало їсть, дуже нервує, зміна настрою більш ніж за одну секунду. І якщо я говорю «цього не можна робити», для нього це сигнал дії. Про постійні розваги я вже мовчу» – каже Даша.

Також Даша виклала знімки з відпочинку у сонячній Хорватії, куди вирушила без чоловіка, а лише з маленьким сином Левом.

На нових фотографіях Даша з малюком відображені на невеликому пікніку в чудовому місці біля озера, а на тлі видно високі гори.

У підписі до публікації Квіткова написала: "На згадку про гарне, але таке чуже". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Даші.

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