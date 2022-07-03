Дружина "Холостяка" Микита Добринін показала себе і розповіла про своє психічне здоров'я.

Як пише Politeka.net, Даша Квіткова є учасницею романтичного проекту «Холостяк» з Микитою Добриніним. Після перемоги в проекті пара деякий час зустрічалася, а потім вирішила узаконити свої стосунки. Минулого року у пари народилася перша дитина, син на ім'я Лев. Зіркова сім'я, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російсько-окупаційними військами. Зараз Даша відпочиває в Європі.

Спочатку Квіткава була в Хорватії, потім відвідала Італію, а зараз знаходиться в Швейцарії. Зірка вирішила показати себе і розповісти, що з нею сталося.

"Ось людина, який пережив нервовий зрив і годину плакав у машині. 6 годин і ми в Швейцарії", - написала Даша.

Квіткова стояла в ліфті, позуючи в одній сорочці.

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