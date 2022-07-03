Українська ведуча розповіла про зустріч з надихаючими жінками, які підтримали Україну. Серед них була і єменська правозахисниця Тавакуль Карман, яка отримав Нобелівську премію за миротворчість.

За словами Єфросиніної, під час спілкування з Тавакуль вони з'ясували, що стикаються з подібними проблемами.

"Ми з Тавакуль годину говорили про те, як добре ми обоє розуміємо певні реакції людей на нашу діяльність: коли ти говориш іноземцю, що ти з країни, де йде війна, і він відводить погляд; коли переконуєш чиновника тієї чи іншої країни в тому, що темі допомоги Україні потрібно приділити більше уваги, і тоді він розриває з вами всі зв'язки; коли ви запитуєте у головних редакторів європейських видань, чому новини про геноцид українців перекочували з перших колонок на сторінки з гороскопами, і вони відповідають, тому що "токсична тема"...", - розповіла ведуча.

За її словами, правозахисниця та інші впливові жінки, які взяли участь у заході від організації United for Ukraine, дали їй одну важливу пораду:

"Головне, не припиняйте говорити! Єдине, що ви можете зрадити своїй країні, - це замовкнути! Все інше - це тільки обставини життя. Але мовчати не можна. Світ не повинен думати, що це не стосується цього!".

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