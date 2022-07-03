Як пише Politeka.net, Ольга Сумська – відома українська актриса, якій зараз 55 років. Народна та Заслужена артистка України майже 40 років радує своєю грою у театрі та кіно, не збираючись зупинятися. Ольга, як і інші знаменитості, підтримує Україну у війні із російськими окупаційними військами. Не забуває Сумська і про Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами.
А нещодавно актриса заявила, що після тривалої перерви повернулася на сцену. А цього разу Ольга опублікувала сторис, показавшись у шкіряному вбранні та з хрестом на шиї.
"Майстер та Маргарита. Одеса, щасливі знову вийти на сцену", - написала Ольга.
"Привіт, Одесо. Ну що ж, ми починаємо нашу виставу "Майстер і Маргарита". Давненько не бачилися, сподіваємося, що сьогодні дограємо до фіналу", - сказала Сумська.
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Нагадаємо, Сумська у білому вбранні похвалилася улюбленим заняттям з минулого
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