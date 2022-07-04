Популярна українська блогерка та дружина головного героя шоу "Холостяк" Микити Добриніна Даша Квіткова, яка разом із чоловіком виховує сина Лева, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зіркова красуня виклала кадри з нової країни.

Як відомо, до цього Даша із сином Левом відпочивала у Хорватії, а тепер, схоже, її подорож продовжилася, і вона опинилася у Швейцарії. На нових фотографіях, які показала блогерка, вона позує на прогулянці із сином у Цюріху. При цьому для невеликої фотосесії Даша обрала місце, де на тлі видно український прапор.

Перед камерою красуня з'явилася у стильному образі – широких штанах та короткому чорному топіку, а в руках тримає стаканчик з кавою. Волосся Даші розпущене, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри та сяюча посмішка.

У підписі до фото Квіткова написала: "За традицією фото з малюком. П'ємо каву та не забуваємо донатити". Шанувальники не пройшли повз нього і відразу почали коментувати нові фото дівчини, засинаючи її компліментами.

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