Ближче до обіду вулиці були сповнені людьми. Усі гуляють, попивають охолоджені напої на літніх терасах, діти грають у фонтані – життя вирує.

Як повідомляє Politeka.net, 50-річний телеведучий, суддя кулінарного шоу "Майстер шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво нещодавно став запрошеним судді у польському аналогу кулінарного шоу "Майстер Шеф". Сьогодні він повідомив в Інстаграм, що вже приїхав до України та поділився зворушливим зверненням.

Так, Ектор Хіменес-Браво зізнався, що де б не був, хоч би скільки краси бачив - красивіше України важко знайти. Зараз він перебуває у Львові і спеціально прокинувся раніше, щоб пройтися пустельним містом. Саме Львів є одним із його улюблених українських міст.

"Це мій улюблений час для прогулянки. Нікого немає і можна зайти на ранкову службу, послухати, як співає хор. А яка у Львові архітектура! Тисячі разів тут був, але щоразу закохуюсь у місто дедалі більше", - зізнався Ектор Хіменес-Браво.

Він також розповів, що ближче до обіду вулиці були сповнені людьми. Усі гуляють, попивають охолоджені напої на літніх терасах, діти грають у фонтані – життя вирує.

"І на хвилинку здається начебто все як раніше. Але зараз не як раніше - війна. Вона тут і вона поруч, завжди дихає в спину. Повітряні тривоги повертають у реальність. Щоразу чуючи сирену - у мене стискається серце", - додав Ектор Хіменес-Браво.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.