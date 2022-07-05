Як повідомляє Politeka.net, 50-річний телеведучий, суддя кулінарного шоу "Майстер шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво днями повернувся до України та побував у Львові.

Там він пробув кілька днів і вже повертається до Києва. Дорогою до столиці кулінар зупинився у придорожньому кафе, щоб перекусити та замовив собі улюблену страву української кухні.

"Доброго ранку, я вже в дорозі. Незабаром буду в Києві... Знаєте, я вже багато разів казав, яка у мене улюблена українська страва. Це моя улюблена страва... вареники з грибами, картоплею, шкварками і звісно кріп. Як вам такий сніданок", - поділився Ектор Хіменес-Браво.

Варто зазначити, що Ектор Хіменес-Браво народився у Колумбії. 2011 року продюсери каналу СТБ запросили колумбійського шеф-кухаря зайняти місце судді на проекті "МайстерШеф". Хіменес-Браво має українське громадянство, яке він отримав у травні 2021 року.

Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.