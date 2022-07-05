Що ж потрібно робити, щоб пережити розтавання та навчитися жити з розбитим серцем, вона перерахувала далі.

Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич вирішила поділитися зі своїми підписниками в Instagram корисними порадами про стосунки.

Вона поговорила про кохання й відповіла на запитання на цю тему. При цьому артистка наголосила, що вона не є експертом, а лише говорить про те, у чому вона має досвід.

Так, найчастіше дівчата запитують у співачки поради про те, що робити із розбитим серцем.

"Зі свого досвіду можу сказати, що нічого не треба робити. Цей час потрібно пережити і прожити ці емоції. Прийняти їх і не залишатися наодинці з собою, не закриватися. І головне пам'ятати: що кохання нікуди з нашого життя не йде. У вас завдання зі своїм розбитим серцем жити тут у моменті, сьогодні", - вважає Злата Огневич.

Співачка додала, що не можна ховатися від серцевого болю, його просто потрібно пережити і перетерпіти, адже вона не вічна.

"Знайте: цей біль пройде, рани затягнуться. Просто дайте собі час", - пояснила Злата Огневич.

Нагадаємо, що Огневич розповіла, як на неї вплинув похід в Карпати.

Як повідомляла Politeka, Огневич після розставання з Задворним засвітилася з імпозантним чоловіком.

Також Politeka писала, що Огневич проїхалася на поїзді і поділилася враженнями.