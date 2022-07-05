Як повідомляє Politeka.net, українська співачка Злата Огневич вирішила поділитися зі своїми підписниками в Instagram корисними порадами про стосунки.
Вона поговорила про кохання й відповіла на запитання на цю тему. При цьому артистка наголосила, що вона не є експертом, а лише говорить про те, у чому вона має досвід.
Так, найчастіше дівчата запитують у співачки поради про те, що робити із розбитим серцем.
"Зі свого досвіду можу сказати, що нічого не треба робити. Цей час потрібно пережити і прожити ці емоції. Прийняти їх і не залишатися наодинці з собою, не закриватися. І головне пам'ятати: що кохання нікуди з нашого життя не йде. У вас завдання зі своїм розбитим серцем жити тут у моменті, сьогодні", - вважає Злата Огневич.
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Співачка додала, що не можна ховатися від серцевого болю, його просто потрібно пережити і перетерпіти, адже вона не вічна.
"Знайте: цей біль пройде, рани затягнуться. Просто дайте собі час", - пояснила Злата Огневич.
Нагадаємо, що Огневич розповіла, як на неї вплинув похід в Карпати.
Як повідомляла Politeka, Огневич після розставання з Задворним засвітилася з імпозантним чоловіком.
Також Politeka писала, що Огневич проїхалася на поїзді і поділилася враженнями.