Як повідомляє Politeka.net, співачка Настя Каменських зараз дає безліч інтерв'ю іноземним журналістам про те, що в нашій країні відбувається справжній геноцид, бере участь у благодійних концертах на підтримку нашої армії, закликає весь світ не мовчати і не забувати про нас.

Кілька годин тому вона опублікувала фото у своєму Інстаграмі з ноткою патріотизму.

На фото Настя Каменських зображена у простій білій футболці з двома маленькими серцями збоку, які виконані у патріотичних кольорах: синьому та жовтому. На її обличчі мінімум макіяжу, а волосся розпущене і злегка розпатлане. У руках зірка тримає невеликий український прапорець, на який дивиться серйозним поглядом.

Замість підпису до відповідного знімку співачка залишила лаконічні емоджі у вигляді сердець, що ніби повторюють малюнок на футболці.

Користувачі мережі під знімком залишили для неї чимало коментарів: "Ви красива Настя", "Україна переможе, це я вам як казах говорю", "Чарівна-кучеряшка", "Слава Україні", "Про що задумалася, красуне? Можливо, про те, як співатимеш на святковому концерті на честь нашої перемоги".

Нагадаємо, що Каменських показала емоційний виступ на концерті для українців.

Як повідомляла Politeka, Каменських схвилювала зустріччю з маленькими сиротами з Маріуполя.

Також Politeka писала, що Каменських у патріотичному вбранні заспівала гімн України на цілий стадіон.