Більшість її знайомих росіян проти кровопролиття у нашій країні, але є й інші унікуми.

Як повідомляє Politeka.net, співачка Lida Lee (Лідія Скорубська) розповіла, чи спілкується з друзями з росії. Зірка зізналася, деякі з них бояться відкрито виступати проти війни. Про це вона повідала в інтерв'ю для "Зіркового шляху" .

Крім того, співачка додала, що у неї в росії не лише друзі залишилися, а й живуть родичі.

"У мене є друзі в росії. У мене є навіть родичі там. На жаль, у мене є друзі, яких я там втратила. Є такі друзі, які підтримують мене та всіх українців. Вони навіть виходили на мітинги, є й ті, хто боїться. Благо навіть мої родичі тепер розуміють, що не хочуть жити в росії після всього, що тут творять росіяни", - заявила Lida Lee.

При цьому співачка розповіла, що на жаль втратила багатьох людей з росії, яких вважала друзями. Адже вони повторювали пропагандистські промови, хоч тільки вчора говорили зовсім інше. Тобто вони швиденько "перевзулися".

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