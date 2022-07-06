Як пише Politeka.net, Катя Репяхова – відома українська блогерка, яка вийшла заміж за Віктора Павлика. А торік у пари з'явився первісток - син, якого назвали Михайлом, якому нещодавно виповнився один рік. Після початку війни Репяхова перебувала в Ізраїлі, але вже повернулася до України. Перше, що зробила блогерка, це марафон по салонах краси.
Не забуває Катя про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу показала яскраві образи.
"А зараз буде потрібна ваша допомога", – написала Репяхова.
Зірка стояла в стильному блакитному костюмі.
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"Який образ виберете?", - Запитала Катя і показала чотири варіанти.
На перших двох фото Репяхова позувала у сукнях, а на решті використала комбі – сукню + піджак.
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