Відома співачка та головна героїня другого сезону шоу «Холостячка» показала, як проходить її вечір у Києві. Нещодавно артистка повернулася до столиці після довгих роз'їздів із концертами на підтримку України, і зараз знову звикає до життя в Києві.

Зокрема, Огневич показала, як дотримується комендантської години. Співачка зняла себе в салоні машини і розповіла, що хоче насолодитися мить до того, як треба буде їхати додому.

«Ловлю момент перед комендантською годиною. Раніше влітку я могла на вело до 2-ї ночі кататися ... Трохи ще можна погуляти, а потім карета перетвориться на гарбуз, а сукня Попелюшки перетвориться на робочу сукню. Це про те, що через 6 хвилин починається комендантська година. Так не хочеться йти додому!», - пожалілася співачка.

Вона розповіла, що до війни пізніми літніми вечорами вона любила кататися Києвом велосипедом, вивчаючи вулиці столиці. А тепер у артистки залишалося 5 хвилин на те, щоби погуляти. Про це Огневич розповідала, гойдаючись на гойдалку.

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