Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник активно веде соціальні мережі та розповідає про останні події в країні. Ведучий зайняв активну позицію та всіляко підтримує постраждалих від російської агресії.
«Миколаїв… мій рідний… на сцені цієї зали, я колись виступав ще школярем. А сьогодні він зруйнований окупантами 😩 серце болить і розривається, адже це пам'ять, спогади, таке рідне та незамінне… дитинство та юність
Як би складно нам не було – ми зобов'язані перемогти і ми це зробимо – НЕОБРЕМЕННО!!! Заради нашого незалежного майбутнього 🇺🇦» – висловився Григорій.
У мережі також підтримали:
Зеленський вперше заговорив про хворобу путіна та чого потрібно насправді боятися: "Є велика..."
Заборона на виїзд із міста без військкомату: у Генштабі видали офіційне роз'яснення, кому і чому
Трагедія Бучі повторюється на Херсонщині, місцеві повідомили про ситуацію в області: "Вони тримають людей..."
"Щомісячно одержував до $4 тис": помічник нардепа зливав секретні дані ФСБ, що відомо про зрадника
"Вже немає сенсу мовчати": боєць пояснив ситуацію з відступом ЗСУ з Лисичанську
«Тільки і можуть все руйнувати, нести людям горе та сльози 💔😢 Тримаємося! Все буде Україна! 🙏🇺🇦; 😢Боже! Сил уже немає... Є тільки віра, що Бог з нами, ВСУ поруч і захищає, а ми маленькими кроками, йдемо до перемоги 🙏🇺🇦❤️🩹; Це просто рве душу; Як боляче дивитися та розуміти, що руйнують нашу країну».
Раніше ми писали, дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника Христина, яка нещодавно повернулася в Україну разом з дітьми, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.
Нагадаємо, "Ми були щасливі": Кухар із "Танців з зірками" у рожевій сукні ледь не засвітила зайве відео.
Як повідомляла Politeka, Женька зі "Сватів" влаштувала ефектне тренування у міні-топі: "Назад до основ...".
Також Politeka писала, що "У будь-якій ситуації…": Камінська з "НеАнгелів" засмутила фанатів новинами.