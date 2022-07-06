Як повідомляє Politeka.net, український телеведучий Григорій Решетник активно веде соціальні мережі та розповідає про останні події в країні. Ведучий зайняв активну позицію та всіляко підтримує постраждалих від російської агресії.

«Миколаїв… мій рідний… на сцені цієї зали, я колись виступав ще школярем. А сьогодні він зруйнований окупантами 😩 серце болить і розривається, адже це пам'ять, спогади, таке рідне та незамінне… дитинство та юність

Як би складно нам не було – ми зобов'язані перемогти і ми це зробимо – НЕОБРЕМЕННО!!! Заради нашого незалежного майбутнього 🇺🇦» – висловився Григорій.

У мережі також підтримали:

«Тільки і можуть все руйнувати, нести людям горе та сльози 💔😢 Тримаємося! Все буде Україна! 🙏🇺🇦; 😢Боже! Сил уже немає... Є тільки віра, що Бог з нами, ВСУ поруч і захищає, а ми маленькими кроками, йдемо до перемоги 🙏🇺🇦❤️‍🩹; Це просто рве душу; Як боляче дивитися та розуміти, що руйнують нашу країну».

Раніше ми писали, дружина популярного українського телеведучого Григорія Решетника Христина, яка нещодавно повернулася в Україну разом з дітьми, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram.

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