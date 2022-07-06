Ольга показала, як співає із радістю в метро для українців.

Популярна українська співачка Оля Полякова провела кілька місяців за кордоном, де активно виступала і підтримувала країну та громадян. Полякова засудила російську агресію і не раз помічала, що шалено мріяла повернутися додому.

Зовсім недавно вона прилетіла до рідного Уієва і відразу ж дала концерт прямо в метро для українців.

Так, перший концерт співачки відбувся у Києві. Замість звичного великого майданчика Полякова заспівала на сцені у столичній підземці. На станції метро "Майдан Незалежності" люди одразу зняли кадри з моменту емоційного звернення артистки.

«Ми всі гідні того, щоб бути щасливими у своїй вільній Україні. На своїй красивій, улюбленій, єдиній землі!» – висловилася Ольга.

Її виступ також бурхливо обговорили в мережі, адже разом із нею заспівав у метро та Макс Барських.

Полякова також розповіла, як її вражає та підкорює бажання українців за кордоном допомагати за будь-яких обставин, не зупинятися у своїй підтримці, і навіть під час концертів, не просто відволікатися від сумних новин,

"За два дні, саме під час концертів нам вдалося зібрати понад 3000 доларів на аукціоні, де лотами стали два прапори України, які підписали наші хлопці з передової", - розповіла Оля.

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